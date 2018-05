Navarsete kritisk til partihandteringa av trakasserande melding

innenriks

– Vi kan ikkje sanksjonere enkeltpersonar når vi ikkje veit kven som sende ho, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB etter at den to år gamle meldinga «Vi har lyst på fitta di» blei sluttbehandla av Senterpartiets sentralstyre torsdag.

Han seier at innhaldet er uhøyrt, aldri skulle vore sendt og at Navarsete er påført stor belastning.

Eit symbol

Navarsete meiner ho har hamna i ein situasjon mange jenter og kvinner kan kjenne seg igjen i, nemleg at eit varsel ikkje fører til noko som helst anna enn ei «megatøff tid for deg sjølv».

På Facebook tar den sjukmelde stortingsrepresentanten eit oppgjer med partiet ho leidde frå 2008 til 2014.

– Trur ikkje at den elendige handteringa Trygve (Slagsvold Vedum) og Marit (Arnstad) stod for etter varslinga vil gjenta seg, men la dette stå som eit symbol på korleis ei varsling ikkje skal handterast, skriv ho.

Borten Moes val

Den trakasserande teksten blei sendt til Navarsetes meldingsteneste på Facebook ein nattetime frå ein mobiltelefon som var på ei hytte der ti menn var samla til fest.

Alle nektar for å ha sendt meldinga og for å ha kunnskap om kven som sende ho. Blant deltakarane var Sp-nestleiar Ola Borten Moe og hans tidlegare rådgivar i Olje- og energidepartementet, no Stjørdal-ordførar Ivar Vigdenes.

Borten Moe valde måndag for ei veke sidan å fråtre inntil vidare for å gi partiet arbeidsro til å behandle saka. Vedum seier til NTB at det no er opp til Borten Moe sjølv å vurdere om og når han vil komme tilbake som nestleiar i partiet.

Ikkje fleire bak

Generalsekretær Knut M. Olsen er ansvarleg for handteringa av varslingssaker i Senterpartiet. Han meiner det ikkje er noko som tyder på at den trakasserande meldinga var resultat av ei kollektivt handling.

– Vi har brukt mykje tid, hatt grundige samtaler med alle involverte og så godt det er mogleg prøvd å nøste i saka. Utan å gå i detalj, så dannar ein seg jo eit bilete. Og basert på mange samtaler med alle som var på turen, er det ikkje noko som tilseier at dette er gjort kollektivt eller i fellesskap, seier Olsen til NTB.

Hans oppdrag etter sentralstyrevedtaket er å avslutte saka i tråd med dei etiske retningslinjene i partiet. Det inneber å ha samtaler med alle involverte. Navarsete var den første Olsen snakka med etter vedtaket.

Kollektiv straff

Vedum meiner at denne saka skil seg frå andre metoo-saker ved at det er semje om kva som har skjedd, men usikkert kven som har utført handlinga. Potensielt er det ni uskyldige, påpeiker han.

– Det er eit grunnleggjande rettsprinsipp at det ikkje kan sanksjonerast når ein ikkje veit kven det skal sanksjonerast mot. Vi kan ikkje rette opp ein urett ved å gjere ein ny urett. Det er ikkje heimel for kollektiv straff verken i partiet vårt sine retningslinjer, lover eller i norsk rettspraksis. Der står saka – dessverre, seier Vedum til NTB.

Trur på Borten Moe

Navarsete uttalte til NTB onsdag kveld at ho vil slite med tilliten til fleire av deltakarane på hytteturen i framtida. Vedum seier at han ikkje kan dømme nokon på tru.

– Når dei eg har snakka med beklagar på det djupaste at dette har skjedd og at dei ikkje har kjennskap til kven som sende meldinga, så legg eg til grunn at vedkommande snakkar sant. Eg kan ikkje gradere det så lenge eg ikkje veit. Då vil eg dømme på tru, og det kan ein ikkje gjere, seier Vedum på spørsmål om han har tillit til dei ti som var med på hytteturen i 2016.

– Det gjeld også for Ola Borten Moe?

– Eg har tillit til at når han seier til meg at han ikkje har gjort det, at han er veldig lei seg og beklagar sterkt, så opplever eg han som veldig oppriktig. Eg har ingen grunn til å mistru at han ikkje meiner det.

– Når kan Borten Moe komme tilbake?

– Han valde sjølv å fråtre inntil vidare. Han er landsmøtevalt. Og når generalsekretæren har avslutta saka, er det Ola sjølv som må gjere ei vurdering, seier Vedum.

