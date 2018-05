Nytt styre i Innovasjon Noreg

innenriks

Det nye styret vart utnemnt i eit føretaksmøte torsdag.

Etter forslag frå valkomiteen er det utnemnt fire nye medlemmer. I tillegg til at Gunnar Bovim er valt inn som ny styreleiar kjem også Eirik Wærness, direktør og sjeføkonom i Statoil, Merete Nygaard Kristiansen, kommersiell direktør i Nordlaks Produkter, og Sigbjørn Johnsen, fylkesmann i Hedmark og tidlegare finansminister, inn i styret.

Bråket rundt Innovasjon Noreg oppstod fordi dåverande styreleiar Per Otto Dyb i mars meinte at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) prøvde å instruere han til å droppe vurderinga av tilsettingsforholdet til administrerande direktør Anita Krohn Traaseth. Dyb valde å trekkje seg fordi han opplevde at næringsministeren prøvde å gripe inn i prosessen.

Isaksen nekta for å ha instruert Dyb, men sa han gav eit klart råd om at det var uheldig å byte ut dagleg leiar samtidig som styreleiar, då Dyb ikkje var nominert til å fortsette i styrejobben.

I april vart det kjent at Bovim var spurt om å bli ny styreleiar. Då uttalte han at han berre ville ta på seg vervet dersom han var ønskt av heile Innovasjon Noreg.

– Dersom innstillinga skulle vise seg å gi opphav til kontroversar, er ikkje dette noko eg vil ønske å gå inn i, sa han til Universitetsavisa.

(©NPK)