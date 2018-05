Raudt større enn både Venstre og KrF

innenriks

På Norstats siste måling for Vårt Land får venstresida fleirtal på Stortinget, fordi både KrF og Venstre rasar under sperregrensa. Begge partia får 3,7 prosent. Sjølv om Raudt står på staden kvil på 4 prosent, kaprar partiet mandata Ap, SV og Senterpartiet er avhengige av for å få fleirtal til regjeringsmakt.

– Dei som trudde at Raudt var eit blaff eller «one-man-show», har undervurdert oss. Vi er komne for å bli, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til Vårt Land.

Høgre er framleis det største partiet med 26,4 prosent (+1,1). Arbeidarpartiet heng etter med 24 prosent og får ein liten nedgang på 0,3 prosentpoeng. Frp står på staden kvil med 15,4 prosent (-0,1).

Valforskar Svein Erik Tuastad trur den relativt høge oppslutninga Raudt, SV og Sp har for tida, kan vere med på å dra Ap mot venstre og gjere at partiet droppar flørtinga med sentrumsveljarane.

– Ap vil sannsynlegvis stå fram som meir radikalt, ettersom dei må vinne tilbake veljarar som er tapt til dei andre venstrepartia, seier Tuastad, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Mandatfordelinga gir 86 mandat til partia som står til venstre, og kunne danna eit parlamentarisk grunnlag for ei regjering leidd av Ap-leiar Jonas Gahr Støre. Ap får 45, mens Raudt og SV får 20 til saman, som er like mange som Senterpartiet får. I tillegg får MDG eitt mandat som i dag.

For dei andre partia er oppslutninga slik: KrF 3,7 (-1,1), Sp 10,9 (-0,1), SV 6,8 (+0,2), Venstre 3,7 (-0,6), Raudt 4 (-) og MDG 2,9 (+0,6).

Målinga er basert på 933 intervju frå 24. til 30. april. Feilmarginen på målinga er ikkje oppgitt.

(©NPK)