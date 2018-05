Økokrim legg bort korrupsjonssak mot riggselskap

innenriks

Økokrim starta etterforsking av selskapa i 2015 i samband med mistanke om korrupsjon i Brasil. Forutan selskapa Sevan Drilling ASA og Sevan Marine ASA var to leiarar i Sevan Marine under mistanke. For den eine av leiarane vart saka lagt bort i fjor sommar. No har Økokrim også lagt bort etterforskinga mot den andre leiaren og begge selskapa, melder Økokrim i ei pressemelding fredag morgon.

– Etter ei samla vurdering av etterforskingsmaterialet, er konklusjonen at det ikkje er grunnlag for å ta ut tiltale. Med dette er saka lagt bort etter bevisstillinga for dei som har vore under etterforsking av Økokrim i denne saka, seier førstestatsadvokat Marianne Djupesland.

Etterforskinga har vore knytt til mistanke om mutingar i samband med avtalar dei norske selskapa inngjekk med det statlege brasilianske oljeselskapet Petrobras. Økokrim seier etterforskinga har vore tidkrevjande og har gått føre seg i fleire land.

