390 «oktoberbarn» søkte asyl på nytt

innenriks

Alle dei 139 som får saka si behandla på nytt, kjem frå Afghanistan, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI). Fristen gjekk ut 2. mai.

UDI har allereie starta realitetsbehandlinga av dei 139 som oppfyller krava. Så langt har ni fått vedtak om opphald på grunn av sterke menneskelege omsyn. Ingen søknadar er avslått.

«Oktoberbarna» er asylsøkjarar som kom til Noreg som einslege mindreårige asylsøkjarar hausten 2015. Dei fekk mellombels opphald inntil dei vart 18 år, då dei kunne bli returnerte til internflukt i heimlandet.

Stortingsfleirtalet bestemte i november 2017, mot Frp og Høgres stemmer, at desse skal få vurdert saka på nytt og at utlendingsmyndigheitene må ta omsyn til om dei er sårbare og om dei har omsorgspersonar og nettverk der dei skal sendast.

251 søkjarar vart avviste fordi dei ikkje oppfylte krava Stortinget sette i sitt vedtak.

Dei som kunne søke på nytt, er dei som fekk vedtaket mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018, og har fått eit tidsavgrensa opphaldsløyve fram til 18-årsdagen. I tillegg må dei i siste vedtak ha blitt vist til internflukt i heimlandet.

Drygt halvparten av dei 139 er i Noreg. UDI opplyser at dei vil ordne reisa til Noreg for søkjarar som er i utlandet og som ligg an til å få eit positivt vedtak.

(©NPK)