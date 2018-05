Bondelaget: Regjeringa tar ikkje utfordringane i landbruket på alvor

innenriks

Staten la fredag fram sitt tilbod til bøndene. Bøndene har kravd 1,83 milliardar kroner. Staten tilbyr 1 milliard.

– Staten kuttar i tilskot til dei små og mellomstore gardane og tar ikkje dei langsiktige utfordringane i norsk landbruk på alvor. Meir jord kjem til å gå ut av drift, og mangfaldet vil bli svekt med dette tilbodet, seier Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag.

På grunn av overproduksjon er det foreslått kutt i tilskota til sauenæringa.

– Situasjonen med overproduksjon på sau og lam har delvis skjedd ved hjelp av sterke insentiv frå regjeringa. Regjeringa har altså vore med på å sette næringa i denne situasjonen, men tar ikkje nok ansvar for å løyse den, fortset Bartnes.

Bondelaget reagerer også på at regjeringa legg opp til at landbruket skal få same prosentmessig inntektsutvikling som andre grupper. Bondelaget meiner dette vil auke avstanden til andre grupper ettersom bøndene ligg etter i inntektsutviklinga.

Jordbruksorganisasjonane skal bruke dei neste dagane for å sjå om tilbodet gir grunnlag for forhandlingar.

