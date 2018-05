Færre gifter seg – fleire skilsmisser

innenriks

Sidan toppåret 2008 då 25.100 par gifta seg, har trenden vore fallande sjølv om befolkninga i ekteskapsalder aukar.

I 2008 var befolkninga her i landet mellom 20 og 45 år totalt på 1,68 millionar personar. I fjor hadde talet auka til 1,85 millionar.

Men det er noko som går opp: Snittalderen for første ekteskap for menn er 34,9 år. Kvinnene er no i snitt 32,3 år gamle når dei gifter seg for første gong. Det er ein auke på 0,3 år for menn og 0,4 år for kvinner på berre eitt år, viser tal Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram fredag.

I alt 9.800 par skilde seg i fjor. Det er ein auke på 500 par frå året før, men trenden er likevel at det blir færre skilsmisser.

Sidan 2012 har talet på skilsmisser her i landet lege under 10.000 kvart år. Det er eit lågare nivå enn i perioden 2000 til 2011 då snittet var 10.500 skilsmisser årleg.

Omkring 1,5 prosent av ekteskapa i fjor vart inngått av personar av same kjønn, totalt 333 ekteskap, som er det høgste talet sidan den nye ekteskapslova kom i 2009. Vel 64 prosent av desse ekteskapa vart inngått mellom to kvinner.

(©NPK)