Karl Evangs folkehelsepris til Voksne for barn

Voksne for barn er ein ideell norsk kunnskapsorganisasjon med fokus på oppvekst og psykisk helse hos barn og unge. Organisasjonen blei grunnlagt i 1960 og arbeider med å synleggjere interessene til barn og unge og vareta den psykiske helsa deira.

– Barne- og ungdomsåra er viktige år der vi kan legge til rette for god helse og gode liv gjennom tryggleik, meistring og tilhøyring. Voksne for barn gjer ein stor innsats for barn og unge si psykiske helse, seier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Organisasjonen skriv dette om seg sjølv: «Vårt arbeid består i å byggje robustheit og styrke. Hos dei som allereie har problem. Hos dei som er spesielt utsette. Men også hos den familien som ikkje anar fare, som ikkje tenkjer på å vere førebudd på det uventa. Slik at det skal gå bra.»

– «Det finst ikkje vanskelege barn – berre barn som har det vanskeleg». Voksne for barn vert rekna som opphavet til denne utsegna. Takk for mange års arbeid til beste for barn og unge, og gratulerer med Karl Evangs folkehelsepris, seier Guldvog.

