Kona til Olav Thon er død

I dødsannonsen i Aftenposten fredag står det at ektefellen til den kjende eigedomsinvestoren døydde 26. april og at bisettinga har funne stad i stille.

Olav Thon (94) har fortalt at kona tidleg vart ramma av alzheimer. Det har vore blant årsakene til at Thons stifting har donert rause summar til forsking på denne sjukdommen og på demens.

Olav Thon tok aldri ut skilsmisse etter at Inger Johanne Thon vart sjuk. Han har i over 30 år hatt tidlegare tingrettsdommar Sissel Berdal Haga (77) som livsfølgje.

– Det er veldig mange år sidan Inger Johanne vart borte. Så kan ein spørje seg, kvifor ikkje skilje seg når ein har eit nytt livsfølgje? Men eg tenkte at når ein er så vaksen og ikkje skal lage ein stor barneflokk, så er ikkje det nødvendig. Kvifor ikkje la det gå stille og roleg for seg og samtidig ta vare på den som er så uheldig at den er ramma av ein alvorleg sjukdom, sa Thon i eit intervju med Nettavisen i fjor.

Ekteskapet mellom Inger Johanne Thon og Olav Thon var barnlaust.

