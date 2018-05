Minimal oppgang på Oslo Børs–Norwegian fall kraftig

innenriks

Nyheita om at styret i Norwegian har avvist to konkrete bod frå IAG om kjøp av heile det norske flyselskapet, førte ikkje uventa til at aksjekursen fall betydeleg. Ved stengjetid på børsen hadde Norwegian-aksjen falle 9,98 prosent. Også Norwegian Finans Holding-aksjen fall markant, med heile 5,72 prosent. Selskapet er eineeigar i Bank Norwegian.

Eit anna selskap som hadde ein tung dag, var oljeselskapet Norwegian Energy Company–Noreco. Aksjen fall svimlande 73,15 prosent etter at selskapet fredag tapte ei sak mot 24 forsikringsselskap i ein domstol i København. Noreco kravde å få dekt milliardutgifter til reparasjonar og ein lang periode med produksjonsstogg etter at det vart oppdaga sprekkdanningar på Siri-plattforma i Nordsjøen i 2009, men tapte søksmålet i Østre Landsret, skriv nyheitsbyrået Ritzau.

På Oslo Børs var Norwegian-aksjen den klart mest omsette fredag. Bak følgde Statoil, Marine Harvest og Norsk Hydro som alle steig, med høvesvis 0,44, 1,21 og 0,99 prosent. Ei rekke selskap sleit derimot med raude tal, blant anna DNB og Yara som fall høvesvis 0,33 og 0,64 prosent.

På fleire av dei tonegivande børsane i Europa peikte pilene opp på den siste handledagen i veka. Medan CAC 40-indeksen i Paris steig marginalt, var DAX 30-indeksen i Frankfurt og FTSE 100 i London begge opp 0,8 prosent.

Samtidig fortsette oljeprisen å stige fredag. Prisen på nordsjøolje var i 17-tida 74,2 dollar fatet, medan eit fat amerikansk lettolje gjekk for 70 dollar.

(©NPK)