Oceanwood kjøper Norske Skog

Avklaringa om kven som blir ny eigar av dei sju fabrikkane til Norske Skog har latt vente på seg.

Før påske melde fleire medium at Oceanwood, som tidlegare samarbeidde med Kjell Inge Røkke og Aker, hadde vunne bodrunden. Seljarane av fabrikken kunne likevel ikkje bekrefte det.

Fredag morgon la Norske Skog sjølv ut ei pressemelding på heimesidene sine om at Oceanwood har kjøpt ut dei andre aksjeeigarane for ein nettosum av 235 millionar euro.

– Dette er ein av dei viktige milepålane i Norske Skog i dei seinaste åra. Det avsluttar to års strev med å finne kapitalstrukturen i konsernet, seier styreformann Sven Ombudstvedt om prosessen.

Gjennomføringa av transaksjonen er på vilkår av at at Oceanwood får relevante konkurranserettslege- og andre regulatoriske godkjenningar i land som er omfatta av handelen, inkludert Australia og New Zealand. Denne prosessen reknar ein med vil ta mellom fire og seks månader, skriv Dagens Næringsliv, som omtalte nyheita først.

Styret i Norske Skog gav i desember i fjor opp forsøket på å redde konsernet og kravde konkursbehandling i skifteretten. Selskapet hadde då ei gjeld på drygt 9,2 milliardar kroner og bokførte verdiar på nær 2,9 milliardar kroner. I ettertid melde fleire interessentar seg, men det var til slutt Oceanwood som trekte det lengste strået i prosessen med å overta selskapet.

