Programkomiteen i Unge Høgre foreslår legalisering av alle narkotiske stoff

Forslaget om legalisere alle former for narkotika – frå hasj til heroin – kjem som ein del av ei erkjenning av at krigen mot narkotika har mislykkast, ifølgje leiar Syver Hanken i prinsipprogramkomiteen i Unge Høgre.

Han representerer eit knapt fleirtal i komiteen som gjekk inn for ei formulering om legalisering i forslaget til prinsipprogram. Det kom fram under NRKs Politisk kvarter fredag morgon. Hanken meiner forbodslinja har spelt fallitt og at det trengst andre verkemiddel i narkotikapolitikken.

– Vi peikar ut ei retning der vi seier at vi har prøvd lenge nok å ha dette i ulovlege og uregulerte former. No er det på tide å ta ansvar og sørgje for at dette blir regulert og skjer i lovlege former, sa Hanken.

Forslaget møter betydeleg motbør frå moderpartiet. Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth meiner det vil gi «fleire misbrukarar, overdosedødsfall og lidingar». Forslaget gir eit signal om at bruk av tunge rusmiddel, som heroin, amfetamin og GHB, ikkje er så alvorleg, noko som tar det norske samfunnet i feil retning, meiner ho.

– Det er ei useriøs retning å gå i når vi heller burde sjå på korleis vi kan hjelpe dei som allereie slit, sa ho.

Helseminister Bent Høie (H) er også svært kritisk til forslaget, og seier han ikkje kan tenkje seg å gjennomføre det.

– Eg er einig i at krigen mot narkotika har vore feilslått, men det dei no foreslår er å gå frå ei grøft til den andre. Dette vil vere eit gedigent eksperiment med menneskeliv og helse som innsats, seier han til NRK.

