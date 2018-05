Årets første høgsommardag kan komme no 

innenriks

Til og med i Tromsø kan folk rydde bort snøskuffa. Måndag kunne Meteorologisk institutt melde om at den berømte målestaven utanfor kontrollstasjonen i Tromsø stod på bar bakke.

– Hurra! Snøfritt ved målestaven på Vêrvarslinga i Tromsø. Normalt er det snøfritt først på 17. mai, skriv Meteorologane på Twitter måndag.

Over 25 grader?

Etter ei helg med strålande vêr mange stader i landet, held godvêret fram også utover i veka. Måndag var det fint dei fleste stader utanom Nordland og nokre område lenger nord som fekk ein del nedbør. Tysdag er vêrvarslinga usikker på kvar det blir varmast. Skyfritt og fint vêr frå Midt-Noreg og sørover gir varsel om sol og høge temperaturar.

– Blir det 25 grader i Sør-Noreg eller Trøndelag i morgon? Vi følgjer nøye med på kven som går av med sigeren for den første høgsommardagen, skriv meteorologane vidare på Twitter.

Ein varmfront vil dei neste dagane komme oppover og innover landet. Frå onsdag og torsdag vil også dei nordlegaste fylka kjenne varmlufta komme.

Også ikkje-allergikarar

Med godvêret skjer også andre ting. Måndag og tysdag vert det varsla om ekstrem spreiing av bjørkepollen på Austlandet. Også nedover Sørlandet og kysten opp mot Sogn og Fjordane ventast det kraftig spreiing.

– Dei som ikkje er allergiske kan også få reaksjonar når det er så mykje pollen i lufta. Det kan på mange måtar samanliknast med støv i lufta. Ein kan oppleve at ein får symptom, seier kommunikasjonsrådgivar Lene Gunvaldsen i Norges Astma- og allergiforbund til Nettavisen.

Ho seier dei ekstreme mengdene no kan forklarast med sein vår og at det dermed er veldig store mengder pollen på ein gong når varmen kjem. For allergikarar kan det bli kraftig dei nærmaste dagane.

– Nokon må rett og slett halde senga, medan for andre er det nok å stengje seg inne. Har ein moglegheit til å ta heimekontor, så bør ein absolutt det. Hugs medisinane, seier ho.

