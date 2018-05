90.000 frivillige deltok i strandryddeveka

innenriks

Ei strekning på 1.000 kilometer er hittil i år reinsa for søppel av 106.000 frivillige.

Det er blant anna plukka 11.000 bomullspinnar, 14.000 drikkeflasker, 3.000 snusboksar og 900 fiskegarn, opplyser dagleg leiar i Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen.

Det er også blitt plukka 2.500 bitar landbruksplast.

Gulbransen er storfornøgd med dei mange frivillige.

– I år har vi altså nådd 100.000 deltakarar allereie, og i løpet av året kjem talet til å vere langt høgare, seier ho, og minner om at kvar dag er ein strandryddedag sjølv om strandryddeveka er over for i år.

(©NPK)