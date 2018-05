ESA tar Noreg til EFTA-domstolen for diskriminering av fedrar 

innenriks

I Noreg er fars rett til foreldrepengar knytt til mors arbeidssituasjon, mens det same ikkje gjeld motsett veg.

Dei norske reglane slår fast at far berre har rett på foreldrepengar dersom mor arbeider eller studerer. Det finst ingen liknande krav for mor.

ESA meiner dei norske reglane for foreldrepengar er i strid med likestillingsdirektivet.

– EØS-avtalen har likebehandling som grunnprinsipp. Når norske styresmakter systematisk og ulovleg forskjellsbehandlar kvinner og menn, er det ESAs jobb å stille dei til ansvar, seier ESA-president Bente Angell-Hansen i ei pressemelding.

ESAs avgjerd om å sende saka til EFTA-domstolen er tredje og siste trinn i EØS-tilsynets formelle sak mot Noreg.

ESA starta granskinga på eige initiativ i oktober 2015. I kjølvatnet av dette har tilsynsorganet også fått fleire klager frå norske fedrar.

Både i 2016 og 2017 var det møte i Oslo for å prøve å bli samde. Det lykkast ikkje.

I november i fjor kom ESA til slutt med ei såkalla grunngitt fråsegn til Noreg. Men regjeringa har også etter dette stått fast på sitt syn om at reglane for foreldrepengar ikkje er i strid med likestillingsdirektivet.

Det er mot dette bakteppet ESA no har bestemt seg for å ta saka inn for domstolen i Luxembourg.