Få nordmenn vil fly mindre for å redde miljøet

innenriks

Tala kjem fram i NHO Reiselivs årlege «grøne reisegallup» som blir gjennomført av Kantar TNS.

Her svarar 17 prosent at dei er villig til å redusere talet på flyreiser for «å bidra til eit grønt skifte i Noreg».

Flest svarar at dei er villige til å bli flinkare på kjeldesortering (46 prosent), å gå eller sykle meir (45 prosent) eller å kjøpe meir kortreist mat (40 prosent) for å skåne miljøet.

– Fly er ofte nødvendig for å komme seg frå A til B, og alle prognosar viser at vi kjem til å reise meir i framtida. Derfor må det tilretteleggjast for tiltak som er enkle og realistisk å få til for folk flest, seier administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Miljøtiltaka som er minst populære blant dei spurde, er å ete mindre storfekjøtt (32 prosent), bruke meir kollektivtransport (31 prosent) og å redusere talet på flyreiser (17 prosent).

14 prosent svarar at dei er villig til å redusere talet på reiser til utlandet, mens berre 5 prosent er villig til å redusere talet på reiser i Noreg.

