F-16 kolliderte med fuglar – måtte nødlande

innenriks

Det var klokka 10.30 flyet letta frå flyplassen under ein testtur.

– Plutseleg vart det heilt stille. Motorlyden forsvann. Der og då trudde eg Noreg mista eit F-16-fly, seier vitnet Jan Kåre Folstad til Romerikes Blad.

Flyet naudlanda på Oslo lufthamn Gardermoen etter få minutt.

Kommunikasjonsrådgivar Asgeir Spange Brekke i Forsvarsmateriell stadfestar hendinga.

– Piloten følgde dei prosedyrar som han skal og hadde nok krut i flyet til å lande trygt på Oslo lufthamn, seier Spange Brekke.

– Så vidt er kjennt til var det ikkje fare for at flyet skulle gå ned, men det var nok hektisk for piloten der ein periode. Men testpilotane er trent for dette, seier kommunikasjonsrådgivaren.

