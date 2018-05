Frå tysdag er ikkje kongen lenger heilag

innenriks

– Dei religiøse grunngjevingane for stillinga til kongen står dagens generasjonar ganske fjernt. Det er ikkje lenger naturleg å sjå kongemakta som trinn i ei guddommeleg ordning der all øvrigheit stråler ned frå Vårherre, seier Høgres Michael Tetzschner til NTB.

Tetzschner og to andre Høgre-representantar står bak forslaget om å endre Grunnlovas formuleringar om immuniteten til kongen – etter initiativ frå jussprofessor Eivind Smith.

Forslaget er venta å bli samrøystes vedtatt av Stortinget tysdag. Då blir det også gjort enkelte språklege endringar i nynorskutgåva av Grunnlova, medan andre grunnlovsforslag som er til behandling, fell.

Ikkje heilag

Dagens immunitetsparagraf lyder slik: «Kongens person er heilag; han kan ikkje lastast eller skuldast.» Den nye formuleringa i Grunnlovas paragraf 5 nøyer seg med dette: «Kongens person kan ikkje lastast eller skuldast».

Forslagsstillarane viser til at konstitusjonelle paragrafar om visse former for immunitet for statssjefen er vanleg ikkje berre i monarkiske, men også i republikanske statsformer. Paragrafen er ei nøkkelformulering knytt til ansvaret som ligg på den utøvande makt:

– Medan kongen nyt absolutt juridisk immunitet, kviler ansvaret på Kongens råd – altså regjeringa, går det fram i innstillinga frå Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Uendra sidan 1814

Innleiingsorda i paragraf 5 om kongens heilagdom har stått uendra sidan 1814, men ein paragraf om at monarken skal vere «konge av Guds nåde» fall bort allereie i november same år.

– Karakteristikken «heilag» i Grunnlovas paragraf 5 er blitt ståande aleine igjen etter at den siste rest av eit religiøst grunngitt kongesyn fall ut av Grunnlova gjennom opphevinga av kroningsparagrafen i 1908, vert det poengtert i innstillinga frå konstitusjonskomiteen.

Å fjerne karakteristikken «heilag» vil ikkje ha betydning for meiningsinnhaldet i Grunnlova, vert det understreka. Den juridiske immuniteten som monarken nyt, vil følgjeleg vere den same også etter stortingsmøtet tysdag.

Fleire forslag

Ingen av dei andre forslaga til endringar i Grunnlova som tysdag skal behandlast av Stortinget, ligg an til å få tilstrekkeleg fleirtal.

Dermed vil ikkje odels- og åsetesretten bli oppheva, slik Venstre foreslår. Grunnlova vil heller ikkje bli skriven om på meir tidsmessig bokmål, slik Ap, SV og Sp tar til orde for. Tilstrekkelege stemmer vil heller ikkje SV-forslaget om eit forbod mot produksjon, innførsel, bruk og utplassering av atomvåpen i Noreg, få.

Fell gjer også forslaget om å endre Grunnlovs paragraf 25 og slå fast at regjeringa ikkje kan bruke forsvarsmakt utanfor riksgrensene utan samtykke frå Stortinget.

