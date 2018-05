Jordbruksoppgjeret: Bøndene seier ja til forhandlingar

innenriks

– Målet er å komme fram til ein avtale som løftar mangfaldet i landbruket og sikrar gode løysingar for å oppnå marknadsbalanse. Det er stor avstand mellom tilbodet frå staten og kravet i jordbruket når det gjeld inntektsmoglegheiter, seier forhandlingsleiar for jordbruket og leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag,

Det er forhandlingsutvalet til jordbruket, sett saman av representantar for Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som etter eit møtet måndag ettermiddag vedtok å innleie forhandlingar med regjeringa. Forhandlingane startar tysdag klokka 12 og skal vere avslutta onsdag 16. mai.

Regjeringa la fredag på bordet eit tilbod verdt totalt 1 milliard kroner, medan bøndene kjem til forhandlingsbordet med eit samla krav på 1,83 milliardar kroner. I tillegg er det stor usemje mellom partane om korleis midlane skal fordelast, viss dei skulle klare å komme til semje om ei totalramme.

Landbruks-. og matminister Jon Georg Dale (Frp) hadde ingen umiddelbar kommentar til at det no bryggjer opp til forhandlingar, men stadfestar at motparten har meldt sitt ønske om det.

– Jordbrukskravet skisserer gode og framtidsretta løysingar for norsk landbruk. Eg forventar ein betydeleg forhandlingsvilje frå regjeringa når vi set oss til forhandlingsbordet i morgon, seier Bartnes.

(©NPK)