Oslo Børs: Ny bestenotering etter solid vekst

Nordsjøoljen runda 75 dollar fatet måndag, og vart etter børsslutt omsett for snautt 76 dollar fatet på spotmarknaden. Eit fat amerikansk lettolje klatra på si side over 70 dollarstreken.

Børsdagen endar som oftast i pluss når aksjekursen til dei største selskapa på hovudindeksen stig. Måndag var berre eitt av dei ti største i raudt ved stenging. Norsk Hydro (-1,5 prosent) slit framleis med forureiningsskuldingar i Brasil. Generalforsamlinga i konsernet vedtok måndag å utbetale utbytte på 1,75 kroner per aksje.

Kjell Inge Røkkes Aker BP – det fjerde største selskapet på indeksen – vart dagens vinnar, etter ein kursstigning på 8,7 prosent. Aker BP la fram eit resultat for første kvartal som godt hjelpt av ein stigande oljepris overgjekk forventningane i marknaden.

John Fredriksens Seadrill – der store gjeldsproblem har desimert aksjekursen – enda på andreplass etter å ha lagt på seg 5,7 prosent.

Norwegian-aksjen steig med 4,5 prosent, og enda som nummer tre på vinnerlista, etter at analytikarar minna om at oppkjøpsinteressa neppe har lagt seg for godt, sjølv om British Airways-eigar IAG ikkje klarte å bli samd med Norwegian-styret om verdsetjinga. Denne første usemja er klassisk innleiingsrunde i ei oppkjøpsforhandling, meiner Sparebank 1 Markets. Analytikarane konkluderer med at flyselskapet kjem til å bli seld fordi aktørane i prosessen er «in villig selger og ein villig kjøper», siterer Hegnar.no.

Norwegian-aksjen mista høgde raskt før helga, då det vart kjent at styret hadde avvist to bod frå IAG.

Aker BP var måndagens mest omsette selskap. Følgd av Statoil og Norsk Hydro.

Også i Europa enda dei tonegivande børsane i pluss. DAX 30 i Frankfurt enda opp 1 prosent, medan FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris la på seg høvesvis 0,9 og 0,3 prosent.

