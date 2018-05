Politiet frigir namn på sakna besetningsmedlem i Barentshavet

innenriks

Søndag morgon opplyste Hovudredningssentralen for Nord-Norge (HRS) at redningsaksjonen no er klassifisert som søk etter antatt omkommen.

– Dette er ein tragisk dag for oss alle, der vi må anta at ein av våre har gått tapt. Vi skal gjere vårt ytste med å finne mannen vår og komme til botns i korleis noko slikt kan skje. Mine tankar går no til dei nærmaste pårørande, sa Kystvaktsjefen, flaggkommandør Ottar Haugen, i ei pressemelding søndag.

Om bord i KV Nordkapp har det gjennom helga vore både samtalegrupper og møte, seier Haugen til VG.

– Aller viktigast for mannskapet har vore at dei har fått vere med å leite.

Delar av besetninga er, til liks med sakna, i førstegongsteneste. Fleire av dei er derfor svært unge.

– Det er eit alderspenn om bord frå 60 år heilt ned til nokon som kanskje ikkje har fylt 20 år, seier Haugen.

Måndag vil det bli arrangert minnestund for den sakna mannen på alle Kystvaktfartøya, og på Kystvakt-hovudkontoret på Sortland.

Saltveit vart meldt sakna laurdag morgon etter truleg å ha falle over bord. Kort tid seinare vart det starta søk. Forsvaret bekrefta søndag at dei vel å fortsette søket med KV Nordkapp og KV Barentshav. Søket blir leidd av Nordland politidistrikt.

(©NPK)