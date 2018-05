Pushwagner bisett frå Kunstnernes Hus: – Ein kamp er over

innenriks

Terje Brofos, med kunstnarnamnet Pushwagner, døydde 24. april etter kort tids sjukeleie, 77 år gammal.

Hilde Louise Asbjørnsen med orkester innleidde bisetjinga med jazzklassikaren «I'll be seeing you» av Sammy Fain og Irving Kahal frå 1938. I ein fullsett sal framførte dei låten ved Brofos' svarte kiste, som var omgitt av blomekransar.

– Ein kamp er over

Thomas Seltzer leidde bisetjinga og starta seremonien med nokre innleiande ord om Brofos.

– Vi skal lyse fred over han og feire at ein lang kamp er over. Push sitt liv var som eg ser det ein endelaus kamp, sa Seltzer om vennen sin.

– Kampen var noko djupt personleg og noko konkret som reiv og sleit i kroppen hans og gjorde han til noko anna, noko større, meir menneskeleg enn den sedvanlege narsissistiske kunstbohemen, sa han.

Han skildrav Brofos' siste dagar, og fortalde at det berre gjekk 19 dagar frå kunstnaren fekk påvist lungekreft til han døydde.

– Dei siste dagane var utmattande for han sjølv og dei som var med han. Det var håp om at han skulle lure døden endå litt til og lette når han fekk sleppe meir kamp, fortsette Seltzer.

– Han har etterlate seg stille, gråheit og tomheit, men døden gir oss moglegheita til å sjå Push og Terje i nytt lys, frå start til slutt, som eit fullendt livsverk.

Tale frå døtrene

Brofos' to døtrer Bonnie og Elizabeth heldt tale for faren sin. Den eldste dottera Bonnie starta talen med å takke for støtta etter bortgangen til faren og sa at han ville vore rørt over seremonien.

– Livet med far min var magisk, sa dottera Bonnie. Ho beskreiv Brofos som ei naturkraft, og ein spøkefugl.

– Han kunne vere ei skikkeleg plage og ingen kunne skape så mykje oppstyr som han. Eg elska han av heile mitt hjarte. Han var snill, morosam og full av rampestrekar, sa ho.

Ho nemnde også Brofos sitt tidvis harde liv, blant anna tida hans som heimlaus.

– Du risikerte alt, og no er du fri, sa ho.

Kulturelle innslag

Fleire kjente kulturpersonlegdomar var til stades for å heidre Brofos, blant dei skodespelar Aksel Hennie.

– Eg var glad i han som menneske. Han var ein fyr som var vill på mange område, men eg har enno til gode å høyre nokon seie eit negativt ord om han, sa Hennie til TV 2 før bisetjinga.

Han karakteriserer Brofos som ein som behandla folk med respekt.

– Eg håpar eg har den saman evna til å glede folk rundt meg som det han hadde, sa Hennie, som leste tekstar av Axel Jensen. Han leste også Rolf Jacobsens dikt «Stillheten etterpå».

Hilde Louise Asbjørnsen med orkester stod for fleire musikalske innslag. I tillegg til å opne seremonien framførte Asbjørnsen songen «Pink Push Wagon» som ho har skrive til Brofos.

– Viktig samtidskunstnar

Dette er første gong nokon vert bisett frå Kunstnernes Hus, og direktør Anne Hilde Neset har kalla seremonien som «historisk».

Pushwagner vart det siste tiåret rekna som ein av Noregs viktigaste samtidskunstnarar, og han oppnådde også internasjonal anerkjenning med blant anna stor suksess på samtidskunst-biennalane i Berlin og Sydney.

