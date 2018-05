Regjeringa vil ha fleire minoritetsrådgjevarar i skulen

innenriks

Hensikta med utvidinga er å kjempe imot sosial kontroll og blant anna hindre at barn blir sende til utlandet mot sin vilje for å gå på koranskular, ifølgje NRK.

– Alle som lever og bur i Noreg, skal ha rett til å bestemme over sitt eige liv. Men vi veit at ein del ungdommar blir etterlatne i utlandet mot sin vilje. Minoritetsrådgjevarane kan saman med andre hjelpe ungdom og bidra til at dei ikkje blir sende ut, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Tiltaket er del av forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det inneber at talet på minoritetsrådgjevarar i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen blir utvida frå 25 til 38.

