Framstegspartiet frir til LO 

– Det er mange saker Frp og LO har felles interesse av å løyse for å gjere kvardagen til norske arbeidarar betre, seier Jensen til Dagbladet.

Frp som det nye Arbeidarpartiet var tema under landsmøtet nyleg, og Jensen oppfordrar no LO til samarbeid for å betre arbeidsmiljøet på arbeidsplassar. Ho ønsker at dei skal gå saman i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og oppfordrar organisasjonen til å bryte det partipolitiske bandet dei har til Ap.

– Mange Frp-folk kunne tenkje seg å vere organiserte, men dei betaler ikkje kontingent dersom LO støttar eit anna parti enn det dei sjølv stemmer på, seier ho.

LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen seier utspelet ikkje er truverdig. Han meiner utspelet kanskje kan forståast i lys av at Frps oppslutning i LO er halvert sidan førre val.

– Frp i regjering har gjennomført tiltak til ugunst for arbeidsfolk. Og dette har dei avslørt, seier Gabrielsen.

Til oppfordringa om å bryte med Ap, svarar han at LO har samarbeidd med Ap i meir enn hundre år fordi dei har hatt felles verdiar og syn på korleis samfunnet skal utviklast.

– Vi jobbar med alle politiske parti om saker vi er opptatt av. Men Frp starta altså denne perioden med å erklære krig mot oss, seier han.

