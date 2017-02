Holund: – Petter viser sjølvinnsikt

Søndag kveld fekk Holund beskjeden om at Petter Northug ville seie frå seg sin plass i VM-troppen, og berre fokusere på dei to distansane der han er tittelforsvarar, nemleg sprinten og femmila. Som konsekvens fekk Holund plassen som 12. mann i VM-troppen.

– Det betyr at eg framleis er reserve, men det er lettare å komme inn dersom det blir sjukdom eller skadar, seier Holund til NTB.

– At det var Petter sjølv som hadde tatt den avgjerda viser at han har sjølvinnsikt. Han såg kanskje at han ikkje var i god nok form til å hevde seg på dei distansane han ikkje allereie er kvalifisert til, legg han til.

27-åringen slo til med ein 3.-plass på 15-kilometeren i VM-generalprøven i Otepää, men vil vere heimeverande reserve til meisterskapen i Finland, som opnar med sprint torsdag. Holund vil førebu seg med tanke på distanseløpa mot slutten av meisterskapen.

– Eg kjem til å førebu meg som om eg skal gå femmila. Eg skal trene slik at eg er klar om eg får moglegheita, seier Holund.

(©NPK)