– Stine Bredal Oftedal einig med Györ

Dermed blir ho lagvenninne med Nora Mørk og Kari Aalvik Grimsbø i den ungarske storklubben.

Györ-president Csaba Bartha seier til DIGI Sport at klubben er einig med den norske landslagskapteinen.

– Avtalen er 99 prosent i boks. Agenten til spelaren fann nokre juridiske punkt som dei ville gå gjennom, og det kan ta eit par dagar, men eg er ganske sikker på at overgangen er i orden innan to veker. Det er trygt å seie at vi har ein avtale og at Oftedal vil komme til oss, seier Bartha ifølgje TV 2.

Oftedals franske klubb Issy Paris stadfestar også at ho forsvinn.

– Ho vil forlate klubben etter sesongen til fordel for ein av dei største klubbane i Europa, der ho vil spele i meisterligaen, skriv Issy Paris på sinnettstad.

Györ er fast inventar i handballens meisterliga og leder Larviks gruppe i hovudrunden i årets turnering.

Oftedal må innstille seg på å kjempe om speletid med nederlandske Nycke Groot, som har vore Györs playmaker dei siste sesongane.

