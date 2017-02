Lallana forlengde med Liverpool

Engelskmannen, som har spelt 117 kampar for klubben og scora 20 mål, er blitt ein favoritt hos fansen etter overgangen frå Southampton i 2014.

– Eg er veldig stolt og ganske audmjuk for tilliten klubben og manageren har vist meg, seier midtbanespelaren til den offisielle nettstaden til klubben.

– Å signere for Liverpool er openbert ein stor ting, men å forlenge kontrakten viser at du tydelegvis har bidratt nok til at folk som tar avgjerda vil at du skal vere der lenger. Dette er ein veldig godt stad å vere akkurat no, og for ein spelar som ønskjer å ta del i noko spesielt kan eg ikkje tenkje meg at det finst ein betre klubb å vere i, seier Lallana.

