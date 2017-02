Skjelbred gir seg på landslaget

Det stadfestar Tyskland-proffen sjølv på sin Instagram-konto onsdag.

– Når det no kjem ein ny landslagstrenar, føler eg at dette er eit passande tidspunkt for å gi drakta min til ein av dei nye, unge gutane som banker på landslagsdøra, skriv Hertha Berlin-proffen.

– Eg har ikkje lenger den motivasjonen som trengst for å spele på landslaget og har lyst til å prioritere mine to vakre barn, fortset han.

Skjelbred har vore landslagskaptein under Per-Mathias Høgmos leiing.

– Med dette forlèt kapteinen skuta. Ei skute med godt mannskap og ein ny los, som har stø kurs mot neste meisterskap – lykke til! skriv den tidlegare Rosenborg-spelaren.

