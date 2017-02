Moan hudflettar eigne sjefar

Torsdag ettermiddag blei det kjent at Magnus Krog, Jørgen Graabak, Mikko Kokslien og Espen Andersen får dei fire norske plassane til rennet fredag.

Uttaket drygde lenge på grunn av uvisse rundt forma til dei norske løparane i hoppbakken.

No langar Moan ut mot landslagsleiinga.

– Eg er heilt usamd i valet. Det er ei katastrofal handtering. Å venta så lenge, synest eg er heilt bak mål. Utøvarane treng å få ein beskjed så dei kan førebu seg så godt som mogleg. At dei ventar heilt til no, synest eg er amatørmessig, seier han til NRK.

Trønderen forstår ikkje at han blir vraka til fordel for mellom andre Kokslien, som kom inn i den norske VM-troppen i tolvte time.

– Det er merkeleg å ta ei avgjerd når dei gjev uttrykk for at dei fire første som er tekne ut, er sikra å gå den første konkurransen. Eg blei også lansert som ein klar medaljekandidat. Jobben eg har gjort, er svært bra. Eg har snudd kvar stein for å koma dit eg er. Eg har sjeldan eller aldri vore betre preppa, seier Moan.

Han vedgår at han ikkje har lykkast hundre prosent i hoppbakken i Lahti dei siste dagane, men peikar på at han har spart nytt utstyr til konkurransane.

Landslagssjef Kristian Hammer svarar dette på kritikken:

– Etter det første hoppet, har han vore den dårlegaste av våre i bakken. Eg er samd i at han har vore bra i det siste, men ikkje god nok her.

