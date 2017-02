Innreiseforbodet til Donald Trump svekkjer planane til USA om fotball-VM

Årsaka til at presidenten kan skapa problem for ein eventuell VM-søknad er det kontroversielle innreiseforbodet hans, og det er ingen kven som helst som påstår dette. Aleksander Ceferin som er president I Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og visepresident i Fifa, er ganske klar i uttalane sine til avisa The New York Times.

– Det er klart at politikken som gjeld innreiser kjem til å bli ein viktig del av vurderinga, og eg er heilt sikker på at det som skjer på det området no, ikkje kjem til å hjelpa USA til å få meisterskapet, seier han.

– VM kan ikkje spelast i eit land der spelarane ikkje får innreiseløyve på grunn av politiske eller populistiske avgjerder. Det må både USA og alle andre nasjonar som vil arrangera fotball-VM innretta seg etter. Det same gjeld for journalistar og supporterar, legg UEFA-presidenten til. Men han gjev seg ikkje med det:

– I eit VM skal alle kunne besøkja arrangementet uansett kva nasjonalitet vedkommande har. Men la oss håpa dette ikkje blir aktuelt.

USA er i utgangspunktet favoritt til å vinna fram med søknaden sin om å få arrangera meisterskapet. Alternativa er at landet står for arrangementet åleine eller saman med Canada og Mexico.

Førebels er innreiseforboddet til Trump for borgarar av sju namngjevne land stoppa av ein domstol i USA, men presidenten har sagt at han vil koma tilbake med eit nytt og noko annleis forbod. Det er nødvendigvis ikkje godt nytt for dei som arbeider med å få fotball-VM til USA.

