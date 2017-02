Løfshus: – Bøyer meg i hatten om jentene tar seks gull

Løfshus seier svarar slik på om han er fornøgd med VM så langt:

– Ja, absolutt, sjølv om det sikkert kjennest litt som stong ut for gutane. Utan at eg skal skulde på noko, så synest eg vi har hatt litt uflaks dei to sprintdagane. Vi har lidd litt under snøvêret. Laurdag (tremila) hadde vi jo også eit stavbrekk, men fire blant dei seks beste er svært bra. Og så er det jo berre å synast synd på det som skjedde med Emil Iversen.

På damesida har det meste gått til Noreg så langt ved Marit Bjørgen, Maiken Caspersen Falla (to sigrar) og Heidi Weng.

– Ikkje sidan 1997-VM har same nasjon (Russland) tatt alle langrennsgulla for kvinner?

– Dersom vi klarer det, ja da skal eg bøye meg i hatten. Det skal nok veldig, veldig mykje til for at det skjer. No har vi jo teft på det, så det hadde vore artig å skrive historie. Det kan vi strekkje oss mot. Jentene har gjort det framifrå hittil.

– Martin Johnsrud Sundby, får han sitt etterlengta gull på 15-kilometeren onsdag?

– Det blir nok for oss å kjempe veldig med Iivo Niskanen der. Så har jo vi også Didrik Tønseth som er ein veldig god kandidat. Martin er jo favoritten, og klarer han å halde seg frisk dei neste dagane, så hadde det vore draumen å slå finnane på deira heimebane.

