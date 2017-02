Tande og Forfang med solide treningshopp

Hittil har dei norske hopparane slite i Lahti. Før helga var Forfang best med ein sjuandeplass i normalbakkerennet. I mikskonkurransen var Noreg langt unna medalje.

No blir blikket retta mot rennet i storbakken torsdag. Måndag slo Tande til med 128,5 meter. Det var nest lengst i den tredje treningsomgangen. Dei to første sveva tilKongsberg-gutenvar på 119 og 121,5 meter.

Forfang var tilbake i hoppbakken etter at han søndag måtte stå over den blanda lagkonkurransen. Med 128 meter gjorde han det tredje lengste hoppet itredjeomgangen. 21-åringen landa på 118 og 124 meter i sine to første forsøk.

I andre treningsomgang hoppa Anders Fannemel lengst av alle hopparar med 126,5 meter. Dei to andre hoppa var på 120 og 126 meter.

Dei tre andre nordmennene hadde desse lengdene (i parentes):

* Robert Johansson (125-125,5-121)

* Andreas Stjernen (123,5-124-119)

* Tom Hilde (124,5-111-121,5).

