Etzaz Hussain tilbake i Molde

Hussain var i Molde frå 2012 til 2015 før han gjekk til tyrkiske Sivasspor. Deretter gjekk turen til kroatiske Rudes Zagreb, men no er 24-åringen tilbake i eliteserien.

Det stadfestar Molde i ei pressemelding.

– Etzaz er ein vinnar, og vinnarar treng vi her. Han var med i 2012, 2013, The Double i 2014, han var med på Europaligaen i 2015. Etzaz er ein leiartype som vi treng. Han passar veldig godt til oss, han er ein kreativ og løpssterk spelar, han har ein fantastisk mentalitet og god teknikk. At han vil koma tilbake hit der han har spelt den beste fotballen i livet sitt er kjekt for oss, seier Solskjær i pressemeldinga.

Hussain var nyleg med Molde på treningsleiren til laget i Dubai.

– Eg kjenner klubben godt og har mange gode opplevingar herifrå, så eg håpar å få endå fleire gode opplevingar her. Vi gjorde det ganske bra sist gong eg var her, så eg håpar vi kan koma oss tilbake til dit vi var, seier han.

(©NPK)