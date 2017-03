Falla inn på VM-stafettlaget til kvinnene

Det har herska tvil om kven av Falla og Ingvild Flugstad Østberg som skulle få sjansen medan Therese Johaug er borte. Onsdag blei det klart at Østberg blir vraka etter svake resultat tidlegare i meisterskapet.

– Eg er veldig lei meg på Ingvilds vegner. Ho hadde på ein måte fortent å gå. Men vi må velja dei fire vi meiner har størst sjanse for å gå fort på ski, sa kvinnetrenar Roar Hjelmeset.

– Eg likar ikkje ordet vraka. Ingvild er definitivt ein skiløpar som kjem att, og no er ho første reserve, heldt Hjelmeset fram.

Bjørgen vs. Nilsson

I dei to siste stafettane i VM og OL har laget til Noreg vore likt: Weng, Johaug, Jacobsen, Bjørgen. Johaug har vore inne på stafettlaget i seks meisterskap på rad, men sonar no utestenging for doping.

Endringa betyr at Falla opnar stafetten i klassisk over fem kilometer. Deretter går Weng ein klassisketappe, mens Jacobsen og ankerkvinne Bjørgen går fristiletappane.

På siste etappe får Bjørgen motstand av svenske Stina Nilsson, som har skuffa skikkeleg så langt i meisterskapet.

– Per no trur eg Marit skal vera ein sterkare løpar enn Stina Nilsson. Men eg veit at Stina er ein fandenivoldsk løpar som kanskje kan halda heilt inn, lydde vurderinga til Hjelmeset overfor ein svensk journalist.

Kan ta full pott

Landslagstrenaren er ikkje uroleg for at sprintaren Falla skal gjera seg bort på stafetten.

– Maiken har gått mange bra distanseløp, og eg er svært sikker på at ho held fem kilometer.

Om Noreg vinnar stafetten torsdag og i tillegg hentar gullet på den avsluttande tremila, blir det første gongen éin nasjon tek alle VM-gulla for kvinner sidan Russland gjorde det i 1997.

I Lahti har det blitt gull på sprint (Falla), lagsprint (Weng/Falla), 15 kilometer skiathlon og 10 kilometer klassisk (begge Bjørgen).

