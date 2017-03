Noreg knusande overlegen på kvinnestafetten

Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen gjekk på det norske vinnarlaget.

Bronsen gjekk til Finland etter at Krista Pärmäkoski tapte spurten mot Stina Nilsson.

I Lahti i 2001 vann Russland stafetten med 1.00,2 minutt føre Noreg. Det var den største avstanden mellom nummer éin og to i moderne tid.

Solid statistikk

Gullet torsdag var det VM-gull nummer hundre for Noreg i langrenn. Samtidig forsvarte dei norske jentene ein sterk stafettstatistikk på kvinnesida. Meir enn sju år er gått sidan Noreg sist tapte ein stafett i verdscupen eller VM. I november 2009 vart Sverige for sterke under verdscupopninga på Beitostølen.

Marit Bjørgen tok på si side det femte VM-gullet i stafett i karrieren. Det betyr at langrennsdronninga no berre har to jenter føre seg på den statistikken. Russarane Nina Gavriljuk og Larissa Lazutina tok begge seks stafettgull gjennom dei innhaldsrike karrierane sine.

Gullet var den 20. VM-medaljen i stafett på kvinnesida. Det er ny rekord. Sovjetunionen står i statistikkane til Det internasjonale skiforbundet (FIS) med 19 medaljar, mens Finland følgjer etter med 16.

Tidleg forsprang

Maiken Caspersen Falla slo til utpå den andre runden. Ho fekk raskt nokre meter til Aino-Kaisa Saarinen og Anna Haag. Den svenske jenta såg ut til å slite med litt glatte ski på klisterføret.

Falla sende Heidi Weng ut med eit forsprang på 7,1 sekund til Finland. Polen og Justyna Kowalczyk gjekk òg som forventa ein god etappe, men så var det slutt for det polske laget.

Sverige var 8,1 sekund bak, men Charlotte Kalla starta umiddelbart jakta på Weng og var tidleg heilt i ryggen på henne. Finland med Kerttu Niskanen danna òg ein tet-trio etter kvart.

Den finske jenta slo til i den siste bakken, men fekk aldri kvitta seg med Weng. Kalla måtte derimot gi fleire meter, og var 12,7 bak tetlaga ved vekslinga.

Jacobsen koste seg

Laura Mononen og Jacobsen auka til den svenske junioren Ebba Andersson. Så fekk plutseleg Mononen meir enn nok og måtte sleppe Jacobsen. Med dårlege ski og vond kropp hadde ho tapt nesten eitt minutt på dei 5 kilometerane. Marit Bjørgen gjekk med eit forsprang på 56 sekund Stina Nilsson og 58 sekund til Krista Pärmäkoski.

– Eg fekk til det eg planla. Eg hadde mykje energi igjen og gledde meg til den siste bakken. Det var ei kjempegod kjensle med bra ski og bra form. Det er så morosamt å gå på ski om dagen.

– Ho fann vel ut at ho kunne gå i heimefella. Ho gjekk utruleg hardt ut, men eg klarte å bite meg fast. Etter 1,5 kilometer merka eg at tempoet dabba av, og gjekk mitt eige løp den siste runden, sa Jacobsen.

(©NPK)