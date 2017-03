Kombinert-sinne etter russisk krøll i spurten: Det er ein skandale

Sportssjef Ivar Stuan var mildt sagt forbanna i målområdet etter den dramatiske spurten der Johannes Rydzek utnytta situasjonen til fulle og kneip VM-gullet sekundet føre Krog.

– Forferdeleg at han er i målområdet. Det øydelegg heile spurten. Det er ein skandale, sa Stuan til NTB.

– Seier du det er ein arrangørskandale?

– Det er klart det er det, freste Stuan.

Det var russaren Vjatsjeslav Barkov som hamna i rampelyset. Noreg og Tyskland tok igjen Russland med ein runde i det den dramatiske lagsprinten skulle avgjerast. Krog vart sett ut av spel, mens VM-kongen Rydzek utnytta situasjonen til fulle og tok det fjerde gullet for sin del i Lahti.

To gonger fekk Barkov beskjed om å gå ut av VM-løypa. Det er uvisst kvifor arrangøren aldri klarte å få den hjelpelause russaren vekk.

– Kanskje forstår han ikkje finsk? Det er heilt utruleg. Det er heilt ubegripeleg, sa Stuan.

Noreg vurderte protest, men ettersom Rydzek aldri gjorde noko gale, ville ein slik protest vore meiningslaus.

Forbanna over målstreken

Magnus Moan og Magnus Krog smilte likevel breitt da dei sikra Noreg sølv på teamsprinten.

– Russaren var PR-kåt. Han ville vere med i TV-biletet, men har sjølvsagt ingenting der å gjere. Ein kan spekulere opp og ned i mente om vi hadde tatt gullet om han hadde vore borte og sånne ting, men det gidd eg ikkje å fokusere på. Vedkommande er der, og da handlar det om å handtere situasjonen best mogleg. Eg synest Magnus (Krog) gir Rydzek kamp til døra i dag. Vi har ikkje lov til å vere misnøgde med denne sølvmedaljen, sa Moan.

– Eg har fått med meg at russaren fekk beskjed to gonger undervegs i løpet at han skulle ha seg ut av løypa. Han gjorde ikkje det, og da må du få tak i vedkommande og spørje kvifor i «f» han er ute i løypa, seier Byåsen-løparen.

Stuan viste seinare opptak av spurten for Krog i målområdet.

– Eg vart litt sjokket da ein russar var i siste svingen. Eg kjem nok til å flire mykje av situasjonen seinare, men da eg kom i mål, var eg dritforbanna. Det trur eg er heilt greitt. Eg angrar ikkje på at eg var forbanna. Du tenkjer på gullet og at du skal ta tyskaren, men plutseleg vart eg sett ut av ein russar i siste svingen på oppløpet, sa telemarkingen.

– Du mistar to stavtak og fart, mens han (Rydzek) skyt fart, forklarte Stuan midt i sølvintervjuet.

– Ikkje mine ord

– Arrangørskandale?

– Det er ikkje mine ord, sa Krog diplomatisk.

– Eg sa at han (russaren) ikkje bør vere der, sa løparen frå Høydalsmo.

– Det er dårleg gjort av han om han ikkje forstod at han skulle ut. Det er ikkje sikkert han trudde vi skulle komme så fort. Det er kjedeleg. Det er ikkje bra for FIS, tv-bileta eller noko som helst, sa Krog.

Landslagssjef Kristian Hammer sa det slik etter dramaet som kan ha kosta Noreg gullmedaljen:

– Det er ikkje sikkert resultatet hadde vorte annleis, men det gjorde jo at fighten ikkje gjekk heilt til døra. Eg meiner det er arrangøren som gjer ein altfor dårleg jobb. Det er ikkje første gong det skjer i meisterskapen heller. Det blir for dumt, rett og slett.

Tyskland vart den første nasjonen som vinn alle fire gulla i eit ski-VM.

