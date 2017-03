Skiforbundet: – Skuffa og føler med Therese

Dette skriv NSF i ei pressemelding tysdag: Norges Skiforbund er informert om at FIS har avgjort å anke Therese Johaugs 13 månader lange dopingutestenging. FIS har nytta si moglegheit til å anke Johaug inn til CAS (Idrettens internasjonale valdgiftsrett). Skiforbundet føler med Therese og at ho må leve med at framtida framleis ikkje er avklart.

-Dette er ein svært krevjande prosess, først og fremst for Therese, men også for andre som er berørte av denne saka. Skiforbundet forstår at ho hadde håpa at dommen ikkje hadde blitt anka med tanke på alle fakta i saka og konklusjonane i dommen. Vi er skuffa og føler med Therese som må leve i framleis uvisse. Samtidig respekterer vi reglane og systemet der FIS og WADA står fritt til å anke, seier skipresident Erik Røste.

(©NPK)