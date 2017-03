Ada Hegerberg på verdslaget

Spelarforeininga FIFPro, som står bak avstemminga, offentleggjorde verdslaget på kvinnedagen onsdag.

Hegerberg er éin av fem Lyon-spelarar på laget. Den franske klubben står for heile angrepsrekka i 4-3-3-formasjonen. Ved sida av seg har den norske landslagsstjerna Alex Morgan og Eugenie Le Sommer.

Wendie Renard og Dzsenifer Marozsan er andre Lyon-spelarar på laget.

– Dette er ei stor ære for meg. Det å vere på lag med så store spelarar er ein stor motivasjon for å bli enda betre. Det inspirerer meg. Eg vil bli betre i alt. Eg har store ambisjonar for framtida, seier Hegerberg til nettstaden til FIFPro.

Som dei andre som er tatt ut på verdslaget, har ho fått eit trofé som eit synleg bevis på uttaket.

Slik er laget:

Hope Solo (USA, klubblaus) – Leonie Maier (Tyskland, Bayern München), Nilla Fischer (Sverige, Wolfsburg), Wendie Renard (Frankrike, Lyon), Ali Krieger (USA, Orlando Pride) – Dzsenifer Marozsan (Tyskland, Lyon), Carli Lloyd (USA, Manchester City), Marta (Brasil, Rosengård) – Alex Morgan (USA, Lyon), Ada Hegerberg (Norge, Lyon), Eugenie Le Sommer (Frankrike, Lyon).

