Norsk syklist klar for bane-VM

24 år gamle Anita Yvonne Stenberg frå Hero skal delta i tre disiplinar under VM frå 12. til 16. april. Det er i scratch, omnium og poengrittet.

– Eg har lenge drøymt om eit VM, så endeleg å kome dit betyr mykje. Eg har prøvd å kvalifisere meg i to år, utan å klare det. Det nærmaste eg har vore er ein reserveplass i scratch. Å kvalifisere meg i tre disiplinar og bli teken ut til å representere Noreg er stort. Det er ei stor og viktig oppgåve som ligg føre meg, og eg gler meg til å vise kva eg kan, seier ei glad Anita Yvonne Stenberg.

Sportssjef i Norges Cykleforbund, Hans Falk, er imponert over banesyklisten.

– Anita har gjort ei langsiktig og målbevisst satsing på banesykling. Ho flytta til Danmark for nokre år sidan for å få regelmessig moglegheit til å trene på bane. Etter å ha køyrd inn tilstrekkeleg med UCI-poeng klarte ho å kvalifisere seg til verdscupane. Der har ho no køyrd så bra at dette blir løna med VM-deltaking, seier han.

May Britt Våland tok bronse på 3000 meter forfølgingsritt i Bogota i 1995 og niandeplass i Atlanta-OL. Den gong var forfølgingsritt ei eiga VM-øving, no er det ein del av omnium.

