Vurderer å flytte Kollenrenn etter tomme tribunar

Berre eit par tusen tilskodarar hadde teke vegen til Holmenkollen i finvêret fredag. No vurderer hopparane å skilje lag med langrenn og kombinert.

– Ja, eg trur det ikkje vil vere feil å sørgje for at det berre er hopp på programmet. Der som det er store folkefestar i hopprennet, er det ingen andre arrangement samtidig. Det kan vere eitt av alternativa, seier sportssjef Clas Brede Bråthen etter at innbyggjarane i Oslo fullstendig gav blanke i det historiske Raw Air-rennet.

– På sikt er det nøydd til å bli betre. Vi er nøydde til å kome opp på nivået til hoppveka, der det er fleire på kvalifiseringa enn det er på finalen i Tour de Ski, fortsette Bråthen.

Han ber om tid til å få sett Raw Air-turneringa på kartet. Kvalifiseringa i verdscupen fredag inngår som renn i den nye hoppturneringa, og poengsummen inngår i samandraget.

