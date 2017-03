Publikumsfest i Holmenkollen

Femmil og tremil i langrenn, og hopprenn og kombinert, danna ramma for den årlege skifesten i hovudstaden. Som vanleg hadde tusenvis av tilskodarar samla seg både på arenaen og langs løypene.

Laurdag anslår arrangøren at 60.000 menneske samla seg i marka for å sjå 50-kilometeren for menn.

Totalt selde arrangøren 39.000 arenabillettar i helga. Det er 10.000 fleire enn i fjor.

– Vi er utruleg stolte over å ha samla 120.000 menneske til folkefest i Holmenkollen i helga. Laurdag var utan tvil den dagen med mest trykk, noko som ikkje er så rart når ein såg for eit solskinn det var. Då hadde vi 60.000 personar ute i marka, seier Kristin Vestgren Sæterøy, dagleg leiar for Holmenkollen Skifestival.

Laurdagen var ein braksuksess for arrangøren både sportsleg og publikumsmessig.

– Då vi drog heim frå Holmenkollen laurdag kveld talde vi 36.000 selde billettar. Søndag kveld enda vi på 39.000. Laurdag var det 20.000 menneske innom arenaen og 60.000 i marka. Det er ny rekord for oss og heilt på høgde med VM i 2011, seier Sæterøy.

Kommande helg er det verdscupfinale i skiskyting i Holmenkollen.

