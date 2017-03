Ødegaard vraka av Lagerbäck

Svensken sleppte sine utvalde på ein pressekonferanse tysdag. Dei skal gjere eit forsøk på å blåse liv i ei nesten øydelagt VM-kvalifisering.

Det gjekk heilt skeis under Per-Mathias Høgmo dei siste månadene, og dermed skal det svært mykje til for at Noreg sikrar seg omspelsplass for Russland-VM neste år.

Skal den fliken av ein draum haldast oppe, må nordirane slåast i Belfast.

Ødegaard har vore den store yndlingen i norsk fotball etter at han slo gjennom med Strømsgodset i eliteserien som 15-åring.

Nokre månader etter la Real Madrid vel 20 millionar kroner på bordet og fekk han til Spania. Strømsgodset kan tene vel 40 millionar totalt på salet om Ødegaard slår til i Real.

Lagerbäcks forgjengar, Per-Mathias Høgmo, hadde også store forventningar til Ødegaard. Litt for store skulle det vise seg. Drammensaren fekk ei umogleg oppgåve mot sterke ungararar i EM-omspelet for snart halvtanna år sidan.

Ødegaard var heilt sjanselaus og blei teken av bana etter 1.-omgang.

(©NPK)