Storhamar – Sparta blir Guinness-rekord

Dei to norske laga skreiv historie då dei søndag og natt til måndag spelte den lengste ishockeykampen nokon gong. No får Dagbladet stadfesta at rekorden også blir registrert av Guinness.

Etter å ha snakka med sjefen for sportsavdelinga har vi oppretta ein ny kategori: verdas lengste profesjonelle ishockeykamp, opplyser pressesjef Amber-Georgina Gill i Guinness til avisa.

NM-kvartfinalekampen, som Storhamar til slutt vann 2-1, varte i 217 minutt og 32 sekund, ifølgje den nye rekordoppføringa. Det er over halvtimen lenger enn den førre rekordkampen frå NHL.

(©NPK)