Johaug hyrer inn Contador-advokat

Advokaten til Johaug, Christian Hjort bekreftar valet av Morgan overfor NRK.

Morgan har representert ei rekke idrettskjendisar i Idrettens Voldgiftsrett (CAS). Blant desse er tennisspelaren Maria Sjarapova. Ho fekk sin dopingdom redusert frå 24 månader til 15 gjennom behandling i CAS.

Johaug er dømt til utestenging i 13 månader for ei positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet (FIS) synest straffa er for mild og har anka saka inn for CAS.

Det er venta at Johaug-saka er ferdigbehandla i CAS innan fem-seks månader. Langrennsløparen risikerer å gå glipp av OL neste år om straffa blir utvida.

Ho såg nyleg at dei norske langrennsjentene tok alle seks gulla i Lahti-VM.

