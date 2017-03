Kilde endeleg på pallen igjen

Kilde enda 33/100 sekund bak vinnaren. Han kunne dermed endeleg smile for ein plass på podiet. 24-åringen kom til Aspen med fire strake fjerdeplassar i super-G (tre i verdscupen, éin i VM).

Han delte tredjeplassen med Mauro Caviezel frå Sveits. Duoen hadde 22 hundredelar opp til den italienske toaren Dominik Paris.

Kilde var i mål 47/100 sekund framfor lagkamerat Kjetil Jansrud, som måtte nøye seg med ein skuffene niandeplass. Seinare dundra Reichelt og Paris forbi.

Tapte mykje fart

Jansrud gjekk offensivt ut som førstemann på startstreken i jakta på sin fjerde super-G-siger for sesongen. Eit utslag eit stykke ned i traseen øydela likevel for Vinstra-alpinisten. Han fekk problem og la igjen mykje fart.

Onsdag var Jansrud tydeleg misnøgd etter ein svak 11.-plass i det siste utforrennet i vinter. Missen kosta han samanlagtsigeren i utforcupen.

Desember redda kula

I super-G var han derimot allereie sikra krystallkula. Den tok han heim under verdscuphelga i Kvitfjell førre månad. Med Reichelts siger fall Kilde ned til tredjeplass samanlagt i super-G-cupen. Austerrikaren slo han med fire små poeng.

– Enten så er ein nummer éin og to med god margin, eller så står ein som no og ventar og håper på at andre gjer det dårleg. Dette får bli som det blir, og neste år er vi nummer éin og to med 100 poeng, sa Jansrud til NRK før rennet var ferdigkøyrt.

Dette vart Jansruds serie i super-G denne sesongen: 1-1-1-9-7-9. Hattricket i desember la med andre ord grunnlaget for samanlagttriumfen.

Marcel Hirscher har allereie sikra seg sigeren i den totale verdscupen. Den austerrikske storstjerna har 1848 poeng mot Henrik Kristoffersens 1051 med to renn igjen (storslalåm og slalåm).

