4.-plass på Løken i VM i telemark

Ådne Kristenstuen vart nummer åtte. I kvinneklassa vart det 5.- og 6.-plass på Mathilde Olsen Ilebrekke og Guro Helde Kjølseth.

– Vi har ikkje heilt dagen. Det blir litt uryddig køyring med mange småfeil og det held ikkje for pallen i dette selskapet her. No skal vi restituere godt og fokusere på sprinten laurdag, seier landslagssjef Martin Gjøra.

Herreklassen vart vunne av Stefan Matter frå Sveits. I kvinneklassa vart det favorittsider til Sveits' Amelie Reymond.

