Johannes Thingnes Bø vann skiskyttarsprinten i Holmenkollen

23-åringen skaut to raske og kontrollerte seriar. Han slo Martin Fourcade med 13,6 sekund.

Thingnes Bø måtte vente lenge i spenning. Det var fleire sterke vinnarkandidatar mot slutten av rennet, deriblant Anton Sjipulin med startnummer 106. Russaren skaut feilfritt på standplass, men han makta ikkje å hamle opp med vinnartida.

Det var Thingnes Bøs andre verdscupsiger for sesongen. I januar vann han fellesstarten i italienske Antholz. Under VM i Hochfilzen tok han tre sølvmedaljar (sprint, jaktstart og fellesstart).

Stryningen tapte litt tid på sisterunden, men løpet var meir enn godt nok til å ta sin 13. individuelle verdscuptriumf i karrieren. Ni av dei har komme på sprint.

– Eg var pinnestiv, men klarte å kjempe heilt inn. Eg er veldig nervøs, det er lenge å vente. Det kjem eit par kanoner på slutten, så eg skulle helst sete igjen med ei betre kjensle. Den verste kjensla ved å vere nummer éin er å vente på om du vinn eller blir to eller tre, sa Thingnes Bø til NRK før det var klart at sigeren var i boks.

Martin Fourcade melde seg ut av sigerskampen då franskmannen opna ståandeskytinga med ein millimeterbom.

Solid av storebror Bø

Også Tarjei Bø viste gode takter i Holmenkollen. Han kryssa målstreken 28,4 sekund bak veslebroren. 28-åringen noterte seg for eitt bomskot på siste skyting.

Emil Hegle Svendsen heldt seg til eitt bomskot på andre skyting, men tapte ein del tid på veg inn mot mål. Sisterunden vart i overkant tung for trønderen, som enda 1.03,5 minutt bak vinnartida.

– Dette var tungt for min del, men det er sånn det er mot slutten av sesongen. Då varierer det litt og det er alltid litt vanskeleg å føresjå. Sisterunden var drittung og heilt jævlig for å seie det rett ut, sa Svendsen.

Sleit

For Ole Einar Bjørndalen vart sprinten øydelagt tidleg med to bom på første skyting. Veteranen var feilfri på ståande, men var i mål nesten to minutt bak teten.

– Det var tungt frå første stavtak, og eg hadde ingenting å gå med. Eg hadde ei tung kjensle i kroppen. Ståande var bra, men det var vanskeleg å skyte på liggjande, sa Bjørndalen til NRK.

Henrik L'Abée-Lund hadde tre bom fredag, mens Vetle Sjåstad Christiansen fekk to. Også Kristoffer Skjelvik og Fredrik Gjesbakk gjekk Kollen-sprinten.

