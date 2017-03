Shiffrin vann verdscupen utan å konkurrere

Shiffrin har 1523 poeng når to renn står att under verdscupfinalen i Aspen. Stuhec er 198 poeng bak i samandraget.

Sidan slovenaren har bestemt seg for ikkje å køyre laurdag, kan ingen ta frå Shiffrin den første triumfen i karrieren i den totale verdscupen. 22-åringen har vunne slalåmcupen fire av dei fem siste åra, men først i år tar ho den gjævaste krystallkula.

Amerikanaren er den yngste som vinn verdscupen samanlagt sidan kroatiske Janica Kostelic gjekk til topps i 2003.

Stuhec varslar at ho skal køyre storslalåmen søndag. Ho er allereie sikra andreplassen i samandraget. Det skil 208 poeng ned til Sofia Goggia på tredjeplass.

– Vi har diskutert dette. Luka er no så stor at ho ikkje treng desse poenga. Ho er veldig sliten, og vi meiner at dette var den beste løysinga, seier Greg Kostomaj, som er Stuhecs private trenar.

Torsdag mista Stuhec super-G-kula til Tina Weirather på målstreken. Hun leidde med 15 poeng før siste renn, men Weirather sneik seg forbi då alpinisten frå Liechtenstein tok sin første siger for sesongen. Til slutt vart Stuhec slått med fem fattige poeng.

(©NPK)