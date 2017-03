Edvartsen debuterer som dommar i VM-kvalifiseringa

Det skriv Norges Fotballforbund på si nettside måndag.

Kampen er Edvartsens første VM-kvalifiseringskamp som hovuddommar.

– Eg er godt fornøgd med å ha fått min første VM-kvalikkamp. Dette er noko vi har jobba hardt for i mange år. Utan tidlegare dommarsjef Rune Pedersen, som har vore min mentor i ei årrekkje, hadde eg aldri oppnådd dette. Det er berre å takke Rune for alt han har gjort – og framleis gjer for mi utvikling. Måten han har følgt meg opp på sidan 2002 har vore eineståande, seier Edvartsen i ein kommentar til VG.

Eliteseriedommaren får med seg Jan Erik Engan og Jon Knutsen som assistentdommarar og Espen Eskås som fjerdedommar.

Kampen blir spelt laurdag 25. mars på Stadion Bilino Polje i den bosniske byen Zenica.

