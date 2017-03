Handballforbundet vil ha Elverum-forklaring

Elverum slo Lillestrøm 30–22 i eliteserien handball søndag, men det var alt anna enn sigeren som blei ein "snakkis".

Heimelaget pådrog seg elleve utvisingar og på tampen sat både Erik Toft, Petter Øverby, Kristian Bliznac og Tine Poklar på tribunen etter å ha pådratt seg raude kort.

Etter kampen sa Elverum-trenar Michael Apelgren at det heile var planlagt, sidan dei fire spelarane no kan stå over kampen mot Halden, for så å vere klare til sluttspelet.

– Eg skal innrømme at vi spelte på måten vi gjorde for å få raude kort på akkurat dei fire spelarane, sa Apelgren til Østlendingen.

Norges Håndballforbund ønsker ikkje å kommentere saka, men seier i ei pressemelding at dei ser alvorleg på påstandane om at Elverum har pådratt seg fire raude kort med vilje.

– Vi vil ta kontakt med Elverum og dei andre partane frå kampen i går, og undersøkje forholdet grundig før vi avgjer korleis saka skal bli behandla, skriv forbundet.

(©NPK)